Furto con spaccata in tabaccheria Presa la cassa con dentro 500 euro

Furto con spaccata in una tabaccheria di Quattro Castella: di nuovo, purtroppo, le attivitĂ commerciali entrano nel mirino dei ladri in azione nella notte. Il fatto, segnalato dai carabinieri, è avvenuto per l’appunto attorno all’una e mezza di martedì notte. L’allarme al numero di emergenza 112 è scattato da parte di alcuni cittadini e i carabinieri della stazione di Bibbiano sono intervenuti in piazza Giacomo Matteotti a Quattro Castella, per effettuare un sopralluogo presso una tabaccheria oggetto di furto. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno accertato che i ladri, al momento ignoti, avevano spaccato la vetrata della porta d’ingresso principale – presumibilmente utilizzando un tombino – e si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto con spaccata in tabaccheria. Presa la cassa con dentro 500 euro

Tentato furto notturno in una tabaccheria; tre ladri tentano di entrare ma sono sorpresi dal proprietario. Le ricerche dei carabinieri delle stazioni di Norma e Sermoneta - Nella notte del 23 aprile 2025, i Carabinieri della Stazione di Norma sono stati chiamati d’urgenza dopo che al 112 è pervenuta una segnalazione di un tentativo di furto in corso presso una tabaccheria di Sermoneta.

Firenze, furto con spaccata a Coverciano: colpita una tabaccheria - Firenze, 27 aprile 2025 –Ancora un furto con spaccata a Firenze. Stavolta a essere presa di mira è stata una tabaccheria di Coverciano, in via della Rondinella, la notte scorsa verso le 2.

Firenze: furto con spaccata a Coverciano, colpita tabaccheria nella notte - Furto con spaccata a Firenze in una tabaccheria di Coverciano, in via della Rondinella, la notte scorsa, 27 aprile 2025, verso le 2 L'articolo Firenze: furto con spaccata a Coverciano, colpita tabaccheria nella notte proviene da Firenze Post.

