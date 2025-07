Jannik Sinner il suo patrimonio oggi | cifre impressionanti

Un faraone, un sovrano, un re. Del tennis, dello sport mondiale e degli affari. Grazie ai trionfi celebrati dietro il sorriso da bravo ragazzo (quale è) e sotto i riccioli rossi, Jannik Sinner sta trasformandosi in un boss dell’alta finanza e, a soli 24 anni che compirĂ il 16 agosto, un lungimirante imprenditore di se stesso: come gestisce i momenti topici delle finali senza farsi mai prendere dall’ansia e come cambia spesso i collaboratori del proprio staff per migliorare tecnica, tattica e preparazione fisica, così la Volpe Rossa sta diventando un numero 1 nella gestione del proprio patrimonio che, dopo il trionfo di Wimbledon, si aggira sugli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il suo patrimonio oggi: cifre impressionanti

