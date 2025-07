Alessandro Mattioli è stato nominato responsabile del distretto ceramico reggiano per il dipartimento agroalimentare di Forza Italia Emilia Romagna. "Un incarico – dice Mattioli, già coordinatore del distretto ceramico reggiano e nonché cittadino di Scandiano di Forza Italia – che si inserisce in un contesto strategico per lo sviluppo e la promozione delle eccellenze del nostro territorio. Il nostro distretto ceramico non è solo un cuore pulsante dell’industria ceramica, ma è anche una delle aree più ricche di produzioni agroalimentari di qualità dell’Emilia Romagna. Parliamo di prodotti simbolo della nostra identità come il Parmigiano Reggiano Dop con caseifici che vantano premi e riconoscimenti internazionali o l’ aceto balsamico tradizionale di Reggio, un prodotto pregiatissimo ma ancora non valorizzato quanto il suo ‘fratello’ modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distretto Ceramiche, Mattioli nuovo responsabile FI