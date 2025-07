Tendenze make up occhi P E 25 | i look più belli delle sfilate

L'estate porta un'esplosione di creativitĂ per il make up occhi, tra giochi di colore, texture innovative e linee audaci. I trend piĂą interessanti delle sfilate mettono in risalto sguardi intensi e originali. Proposto in modo audace da Gucci, l'eyeliner spesso si distingue per la sua intensitĂ e personalitĂ , capace di valorizzare ogni forma di occhi con un tratto deciso e strutturato. Sulle palpebre delle modelle di Dries Van Noten, gli ombretti pastello sono applicati in modo sfumato e uniforme, creando un effetto vellutato che illumina senza appesantire. Da N°21, le ciglia effetto bambola donano uno sguardo intenso e definito, caratterizzato da ciglia extra lunghe, folte e ben separate che donano un'allure giocosa e sofisticata.

