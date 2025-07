Pochi giorni fa un’eccentrico appassionato della monarchia britannica ha sborsato la ragguardevole cifra di 2700 sterline per una fetta di torta nuziale risalente al 1947: quella servita durante il matrimonio della futura regina Elisabetta II con il principe Filippo di Edimburgo. Avvolta in uno spesso strato di glassa, la fetta oggi piĂą simile a un fossile che a un dessert è stata conservata per oltre 75 anni in una scatola commemorativa. Nonostante il suo aspetto poco invitante, l'acquirente ha persino manifestato l'intenzione di assaggiarne un poco, flambandola per eliminare i possibili (e probabili) batteri, nella speranza di non incorrere in brutte conseguenze con l'assaggio di questo aristocratico dessert. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla torta di nozze di Elisabetta II alle croste della pizza di Elvis: cosa c'è dietro i feticci alimentari