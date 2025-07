Lavoro di squadra, qualità e nuovi progetti. È chiara la visione di Marco Marcatili, riconfermato dal Comune – che è azionista di maggioranza – alla presidenza del Caab per il suo secondo mandato. Un percorso "in cui continueremo a rafforzare il legame con la nostra città – spiega Marcatili – rendendo la piattaforma sempre più capace di rispondere al trend del calo dei consumi del fresco, al rischio della desertificazione commerciale e alla sfida di una filiera dell’ortofrutta sostenibile ". Presidente Marcatili, il CdA di Caab cambia: si conferma Giada Grandi per Camera di Commercio, ma esce Sara Maldina ed entra Massimo Zucchini di Confesercenti, indicato dal Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caab, Marcatili fa il bis: "Rafforzeremo sempre più il legame con la città"