COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico

Sabato 20 settembre 2025 in Piazza Dante, l’attesissimo concerto gratuito dei Coma Cose, tra i protagonisti più originali del panorama musicale italiano. L’evento, che inizierà alle ore 21:30, si inserisce nel cuore della rassegna Energià – Festival dell’Ambientalismo Pragmatico, parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Gene Gnocchi fra satira e tv: "Bowie? Gli ho chiesto del traffico. Coma Cose, io terzo del gruppo..." - Viale del crepuscolo. Gene Gnocchi (con chitarrista) è in cartellone al teatro Parenti da oggi a domenica.

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Michael Jackson, Fabrizio De Andrè e Coma Cose - Le Certificazioni Fimi questa settimana, tra i tanti premiano due mostri sacri del panorama mondiale con i dischi di platino: il Re Del Pop, Michael Jackson ed il nostro Faber, Fabrizio De Andrè.

Ci sono Coma Cose, Fabri Fibra, Gabry Ponte tra i nuovi singoli del 23 maggio - Con i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 23 maggio, continua la carrellata di brani nazionali ed internazionali pronti ad affollare le chart e conquistare un posto tra i tormentoni della stagione estiva alle porte.

Tre domande a… Coma Cose - Dopo il trionfo della composizione “Cuoricini” al Festival di Sanremo, che li aveva consacrati con il brano “Fiamme negli occhi” nell’edizione del 2021, ... Si legge su gazzettadasti.it

Coma_Cose, concerti annullati per la crisi di coppia o per i biglietti invenduti? Scoppia la polemica - I Coma_Cose hanno annullato alcuni concerti del loro tour: il motivo è legato alla crisi di coppia che starebbero vivendo o c'è altro? Segnala donnapop.it