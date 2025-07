Carcere nessuna tortura Chiesta l’archiviazione per 87 poliziotti indagati

"Gli elementi raccolti e rappresentati non consentono in alcun modo di ritenere fondati gli espostidenunce formalizzati dai detenuti. La complessa ed articolata attività di indagine ha evidenziato una totale inattendibilità dei racconti forniti da ciascuno dei soggetti coinvolti". E’ con queste motivazioni che la procura ha chiesto per la seconda volta l’archiviazione del fascicolo che vede ben 87 poliziotti penitenziari indagati per tortura e lesioni. Parliamo del maxi procedimento relativo ai presunti reati commessi dagli operatori durante la rivolta dell’8 marzo 2020 nel carcere di Sant’Anna, all’inizio della pandemia, a seguito della quale morirono nove detenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Carcere, nessuna tortura". Chiesta l’archiviazione per 87 poliziotti indagati

