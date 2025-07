Il bel tempo regge | da sabato torna ad aumentare l’instabilità

Proseguono le condizioni di tempo stabile e caldo sulla nostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione posizionata sull’Europa meridionale. Nel corso del fine settimana avremo qualche infiltrazione di aria piĂą umida in quota ma con instabilitĂ atmosferica concentrata principalmente sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 17 luglio 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi orientali, ma senza piogge. Temperature: Minime stazionarie (1922°C), massime stazionarie o in lieve calo (3134°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il bel tempo regge: da sabato torna ad aumentare l’instabilitĂ

