Passi avanti verso il completamento della nuova sede unica dei Servizi sociali del Comune di Carpi. Mentre è in fase di ultimazione la realizzazione dell’involucro esterno, delle strutture in cemento armato e delle finiture del piano terra, è stato approvato il progetto esecutivo del secondo lotto relativo alla facciata e alle opere architettoniche e impiantistiche necessarie a completare il primo e il secondo piano dell’edificio. La nuova sede è in costruzione nell’area, di proprietĂ comunale, dove si trovava il fabbricato ex sede di Radio Bruno, in via Nuova Ponente, che è stato demolito per realizzare un nuovo edificio che avrĂ una superficie complessiva di circa 1000 metri quadrati, adatta a ospitare un numero di uffici adeguato a soddisfare le esigenze di razionalizzazione e unificazione delle attuali sedi dislocate in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La casa dei Servizi sociali. Al via il secondo lotto da oltre un milione