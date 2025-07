Nuovi anime dell' estate la guida a quelli imperdibili

La classifica dei cartoni in partenza a luglio più promettenti della stagione: tra questi, storie di gatti e procioni, favole horror e fantasy, slice of life delicate e buffe, il film dei record di Netflix e la potenziale erede di Jujutsu Kaisen di Crunchyroll. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nuovi anime dell'estate, la guida a quelli imperdibili

In questa notizia si parla di: anime - estate - guida - imperdibili

Gachiakuta, anime di Bones su vendetta e poteri soprannaturali, debutta estate 2025 su Crunchyroll - Gachiakuta si appresta a fare il suo esordio nell’estate del 2025, approdando sulla piattaforma Crunchyroll con un anime che ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati.

Interi o due pezzi, monocromatici o stampati, essenziali o con dettagli gioiello. Tutte le anime dei costumi da bagno curvy dell'Estate 2025 - L a sabbia bollente sotto i piedi, la brezza che scompiglia i capelli, il profumo del mare nell’aria.

My Hero Academia, il nuovo anime dello studio annunciato quest'estate: i fan impazziscono per Gachiakuta - Gachiakuta è una delle grandi novità anime che i fan hanno tenuto d'occhio quest'anno, una serie che verrà realizzata dal famoso studio Bones, già celebre per alcuni titoli come My Hero Academia.

BACCANELLI È SPONSOR di ROMANO SUMMER FESTIVAL – LIVE! Due serate imperdibili, spettacoli dal vivo e ospiti d’eccezione nel cuore di Romano di Lombardia. Ti aspettiamo il 27 e 28 giugno per vivere insieme un evento che accende l’estate! Vai su Facebook

La guida definitiva ai nuovi anime imperdibili dell'estate (con qualche qualche accenno a graditi ritorni); Anime d’estate 2025: 4 serie imperdibili tra mistero, romanticismo e nuove scoperte; La nostra guida ai 10 anime imperdibili di Crunchyroll (di cui non vi abbiamo già parlato altrove).

6 anime imperdibili se ti sta piacendo The Summer Hikaru Died: scopri dove vederli - Sei anime tra horror, mistero e identità perdute da guardare se ti ha conquistato l'atmosfera inquietante e struggente di The Summer Hikaru Died. Da anime.everyeye.it

Guida ai dieci anime da non perdere nel 2025 - Esquire - Da One Piece a Chainsaw Man, ecco i titoli più attesi. Scrive esquire.com