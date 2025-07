E’ ora di fare la festa a gnocchi e patate di qualità

Sabato e domenica si terrĂ ad Acqualagna la prima edizione della sagra “ Gnocco e Patata – Food & More Festival “. I ristoratori del centro storico hanno dato vita a un network con l’obiettivo di animare il weekend di luglio con una due giorni di gusto, spettacoli, moda, giochi e laboratori per bambini e famiglie. L’evento gode del patrocinio del Comune di Acqualagna e della Pro Loco di Acqualagna. "L’idea – raccontano i ristoratori di Acqualagna – è quella di dare slancio al centro storico durante le serate d’estate con enogastronomia, cultura e intrattenimento. Siamo molto contenti di essere riusciti a metterci insieme e proporre questa nuova iniziativa per tutti coloro che rimangono qui per l’estate e per i tanti turisti presenti in un periodo in cui si predilige spostarsi verso il mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ ora di fare la festa a gnocchi e patate di qualitĂ