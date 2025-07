Il populismo costa più dei vitalizi

Dovevano risparmiare quaranta milioni di euro tagliando pensioni ai vecchi, finirà che ne spenderanno almeno diciannove per ridargliele. Anzi di più, considerando i mancati introit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il populismo costa più dei vitalizi

In questa notizia si parla di: populismo - vitalizi - costa - diciannove

Il populismo leghista che non tocca i vitalizi - Linkiesta.it - Per chi scrive, un principio di responsabilità e solidarietà intergenerazionale in grado di giustificare interventi sui vitalizi sarebbe già ricavabile dalla nostra Costituzione agli artt. Si legge su linkiesta.it

Vitalizi: Lo Curto (Udc), 'da M5S bugie e populismo' - I grillini riescono solo a fare populismo facendo credere che in questo parlamento regionale c’è una classe politica che si cura ... Riporta notizie.tiscali.it