Il viavai di camion, andato avanti quotidianamente per anni, ha massacrato le strade di accesso alla discarica. E ora che la Tre Monti è chiusa, e il traffico di mezzi pesanti si è notevolmente ridotto (in via Pediano resta attivo solo l'impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti), è il momento di sistemarle. La Giunta ha approvato quattro progetti esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria degli asfalti sui principali percorsi di accesso alla discarica, dove i conferimenti sono terminati definitivamente a fine novembre 2024. L'investimento complessivo vale 720mila euro e interesserà quattro arterie strategiche: via Bergullo, via Pediano, via della Resistenza e via Selice.

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della discarica Tre Monti . Strade ’martoriate’ dai camion . Oltre 700mila euro per il restyling