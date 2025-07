Spread sbarchi consensi | promossa dai numeri

È il quinto esecutivo più longevo della storia italiana e nel giro di tre mesi supererà i governi Renzi e Craxi, raggiungendo la terza piazza, per poi andare alla ricerca del record dei record, il Grande Slam, ovvero un governo capace di durare l'intera legislatura. Il governo di Giorgia Meloni - che guida la classifica del consenso tra i politici con il 34% - si distingue non solo per la sua durata, ma anche per una legacy definita dai numeri, con una serie di indicatori economici e sociali che raccontano una fase decisamente positiva della recente storia italiana. A quasi tre anni dal suo insediamento, l'esecutivo registra performance importanti in campi chiave come l'occupazione, la gestione dei flussi migratori, la lotta all'evasione fiscale e la tenuta dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

