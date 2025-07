il distretto economico in ferie i primi saranno quelli di beko

Il distretto economico di Fabriano è chiuso per ferie estive o quasi mentre si guarda con qualche preoccupazione crescente alla ripresa. Da venerdì 1 agosto le aziende si fermeranno per due o tre settimane, fermo restando le diverse esigenze peculiari di ogni stabilimento. I primi lavoratori che andranno in ferie sono stati quelli della Beko Europe di Melano (dal 14 al 18 luglio, cui si aggiungono tre giornate di chiusura verticale del sito coperte con l’utilizzo della cassa integrazione dal 21 al 23, nonchĂ© utilizzo parziale dell’ammortizzatore sociale per quasi tutto il mese di luglio). Sempre per il sito di Melano un altro stop di ferie estive è in calendario dall’11 al 22 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

