Un weekend in sella Torna il Vespa Raduno Viaggio tra storia e motori

In sella alla Vespa per scoprire il territorio estense. Un fine settimana speciale quello di sabato e domenica tra Ferrara e Bondeno con il Vespa raduno nazionale città di Ferrara, giunto alla diciannovesima edizione. Un appuntamento promosso dal Vespa Club Ferrara, con il patrocinio di Regione, Comune e Vespa Club D’Italia. La manifestazione è stata presentata ieri alla presenza dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini, insieme al presidente del Vespa Club Ferrara Daniele Gilli e i consiglieri Martin Dallago e Marco Rivaroli. "Si tratta di un’importante realtà associativa del nostro territorio e uno dei club più numerosi d’Italia, che vanta circa 400 sostenitori tra iscritti e soci – ha spiegato Fornasini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un weekend in sella. Torna il Vespa Raduno. Viaggio tra storia e motori

