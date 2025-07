Ha ricevuto sul suo telefono da ignoti una foto che ritraeva dal petto in su e poi dal bacino in giù, con in evidenza le parti intime, che, però l’uomo non ha riconosciuto come sue. Nel messaggio inviato, l’uomo è stato avvisato che persone a lui sconosciute erano in possesso di un video che sarebbe stato divulgato e, di fronte a questa minaccia, al fine di evitare la diffusione del materiale, lo invitavano a pagare. Un’estorsione in piena regola alla quale l’uomo si è dovuto piegare, effettuando tre pagamenti per un importo di tremila euro. Ma poi non ce l’ha fatta più a sottostare a quest’angheria ed è andato a denunciare tutto al commissariato di polizia di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estorsione sessuale: "Paga o il nudo girerà "