Come già annunciato, tra metà settembre e gli inizi di ottobre, ben quattro pediatre lasceranno gli ospedali di Civitanova (tre) e Macerata (una). Hanno presentato le dimissioni dall’incarico Cristina Spagnoli, con decorrenza primo ottobre, Anna Cingolani e Maura Mastrocola, entrambe con decorrenza dal 16 settembre, tutte attualmente in servizio a Civitanova, e poi lascerà anche Miriam Pambianchi, in servizio a Macerata. Gli sforzi dell’Ast, che ha prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato, in scadenza alla fine di questo mese, alla dottoressa Giulia Marozzi e il ricorso alle cooperative private non risolvono un problema che rischia di farsi sentire pesantemente, in termini di carenza di organico e, di conseguenza, sulla erogazione dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altri medici lasciano l'Ast. Dopo le quattro di pediatria anche ortopedia ne perde due