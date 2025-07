Data center in Italia si rischiano cattedrali nel deserto

È partita la caccia all’acquisto di capannoni e terreni: le società di consulenza e di investimento promettono rendimenti importanti per chi si accaparra strutture dismesse. Ma l’effetto boomerang è dietro l’angolo, ecco perché. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Data center, in Italia si rischiano cattedrali nel deserto

In questa notizia si parla di: data - center - italia - rischiano

Microsoft taglia oltre 6mila posti nel mondo. Pesano gli investimenti nei data center per l’AI - Microsoft taglia oltre 6.000 posti di lavoro, circa il 3% dei suoi 228.000 dipendenti globali di cui 126mila negli Usa.

I data center per l’intelligenza artificiale consumano molta acqua: davanti ai Brainrot, dobbiamo riflettere - di Matteo Pagliuso Oggi una coscienza ecologica deve riflettere sui progressi dell’ intelligenza artificiale: come interpretare certe tendenze che emergono? In questi ultimi mesi sono emersi sui sociali video chiamati Brainrot, in cui sono messi in scena personaggi come Bombardino Crocodilo, Trallallero Trallallà (i due più conosciuti) e altri di ogni tipo, generati dall’Ai.

Il nuovo data center nel sud-est Milano - Parere favorevole di Regione Lombardia al completamento di un data center a Melegnano, alle porte di Milano, nell'hinterland sud-est.

QUANTO SI PAGA DI AFFITTO IN ITALIA IN PROPORZIONE ALLO STIPENDIO MEDIO Il Comune di Milano ha deciso di dare una mano ai giovani per pagare l’affitto. Dal 30 giugno fino a esaurimento fondi, gli under 35 avranno l’opportunità di accedere a un Vai su Facebook

Data center, in Italia si rischiano cattedrali nel deserto; Data Center in Italia: boom da 37 miliardi, ma il costo energetico rischia di frenare la corsa all’AI; Keypers al top per formazione e consulenza nel mercato dei data center.

Data center a rischio a causa dell'emergenza climatica - Il 16% dei data center affronta rischi moderati, percentuale destinata a crescere al 19,6% entro il 2049. Secondo msn.com

Data center, boom da 37 miliardi. L’Italia si candida a hub dell’AI nel Mediterraneo - Il report offre una panoramica approfondita sul mercato italiano dei data center, delineandone lo stato attuale e le prospettive future ... Lo riporta key4biz.it