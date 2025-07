Il rapporto di Mediterranea sulla Cisgiordania | In Masafer Yatta pulizia etnica 7 eventi violenti al giorno

L'associazione italiana ha documentato le violenze contro i palestinesi a Sud della Cisgiordania, il rapporto sarà presentato oggi in Senato. Demolizioni, arresti arbitrari, aggressioni, ferimenti: "È un'azione di pulizia etnica coordinata tra coloni ed esercito". I dati messi a disposizione della giustizia internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

