Sono 95 i procedimenti penali per reati contro gli animali registrati nel 2024 alla Procura di Forlì, con 39 indagati complessivi. È quanto emerge dal 26° Rapporto Zoomafia 2025 della Lega Antivivisezione (Lav) curato dal criminologo Ciro Troiano, che ha analizzato il fenomeno della zoomafia in Italia. Il documento - patrocinato dalla Fondazione Antonino Caponnetto - fotografa una realtà criminale diffusa: si va dai combattimenti tra animali alle corse clandestine di cavalli, dal traffico di cuccioli e pesca di frodo, fino all’uso di animali per spaccio di droga, al contrabbando di fauna e a macellazioni clandestine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zoomafia, nel 2024 record di maltrattamenti di animali in Provincia