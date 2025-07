Re Carlo Harry e Meghan Markle sempre più distanti | la nuova foto su Instagram

Mentre lo staff di Re Carlo va avanti nelle trattative con quello di Harry, Meghan Markle è sempre piĂą distante dal marito. Dietro un’apparente convivenza serena, i Sussex vivrebbero vite separate. Così, lei pubblica una nuova foto su Instagram con un ospite inaspettato e lui vola in Angola da solo. Ma procediamo con ordine. Re Carlo, le trattative con Harry proseguono. Stando a fonti vicine a Palazzo, un primo passo verso il disgelo tra Harry e Re Carlo è stato fatto e sta dando risultati positivi. Entrambe le parti coinvolte desiderano riallacciare i rapporti, anche se la strada verso la soluzione è lunga e difficile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre piĂą distanti: la nuova foto su Instagram

