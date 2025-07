Mercato Juve Donnarumma rimarrà un sogno? Due squadre piombano sul portiere | si complica il rinnovo col PSG

Mercato Juve, Donnarumma rimarrà un sogno? Ci sono importanti novità sul futuro del portiere italiano. Il futuro di Gigio Donnarumma è incerto, con diverse big europee che hanno messo gli occhi sul portiere della PSG. Stando alle ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Manchester City e Bayern Monaco sono due dei club interessati a Donnarumma, con l’intenzione di fare un passo avanti per acquisirlo nelle prossime sessioni di mercato. Sebbene il portiere italiano sia ancora legato al club parigino, la situazione contrattuale non è ancora definita, con il PSG che non ha trovato un accordo per rinnovare il contratto di Donnarumma, il quale scadrà nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Donnarumma rimarrà un sogno? Due squadre piombano sul portiere: si complica il rinnovo col PSG

In questa notizia si parla di: donnarumma - portiere - juve - rimarrà

«Visto Donnarumma e Sommer? Il portiere deve parare, alla faccia degli intellettualoidi» (Giovanni Galli) - «Visto Donnarumma e Sommer? Il portiere deve parare, alla faccia degli intellettualoidi» (Giovanni Galli) Donnarumma e Sommer con le loro parate hanno portato Psg e Inter in finale di Champions, la rivincita del portiere che para, come dice Giovanni Galli al Corriere della Sera in un’intervista di Alessandro Bocci.

Inter-PSG, meglio Sommer o Donnarumma? La scelta di Giovanni Galli: «La finale è la loro rivincita, scelgo Gigio. Ma il portiere ideale è un altro e gioca in Italia» - Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Nazionale, sulla sfida tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions League La Champions League ha detto che Sommer e Donnarumma fanno la differenza e la sfida tra portieri renderà ancora più saporita la finale di Monaco tra Inter e Psg.

Sempre più Donnarumma: nuovo portiere Inter, la situazione - È la Champions di Donnarumma. Il portiere del PSG si sta prendendo ancora la scena nella massima vetrina calcistica per club.

Donnarumma parla del suo futuro: la proposta della Juve e la concorrenza di Inter, Bayern Monaco e Man City; Le notizie sul calciomercato: come si rinforzano i club di Serie A; Donnarumma-PSG, addio a giugno? La Juve ci riprova.