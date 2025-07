Soldi per la frana di Ca’ Vagnino E’ polemica

Dopo anni di attesa e numerosi solleciti da parte dei residenti, la frana di Ca’ Vagnino ha trovato una soluzione: la Regione ha stanziato 500mila euro per il risanamento del versante della Sp 66. Lo ha comunicato il sindaco Maurizio Gambini durante l’ultimo Consiglio comunale e ora lo conferma l’assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Stefano Aguzzi, ma, dal Pd, il consigliere regionale Micaela Vitri commenta così le tempistiche dello stanziamento: "Era ora – afferma –. Ci vorrebbero le elezioni tutti i giorni, perché, dopo cinque anni di richieste, l’assessore Aguzzi ha trovato solo adesso i soldi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Soldi per la frana di Ca’ Vagnino. E’ polemica

