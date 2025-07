Vi porto a comprare casa | i prezzi quartiere per quartiere e come sono cambiati

Quanto costano le case a Genova? Quali sono i quartieri più costosi e quelli più economici? Quanto possono spendere i genovesi? Quanto tempo ci vuole per vendere casa nella nostra città ? Le risposte a queste domande arrivano dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che ha fornito un'analisi dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: quartiere - casa - sono - porto

Una casa di quartiere e un consultorio nel set del film di Zerocalcare - Sono stati il set del film di Zerocalcare “La profezia dell’armadillo”. Una notorietà che, in un certo senso, non ha portato fortuna ai “negozietti” di via Palombini, a Casal de' Pazzi.

Palermo, armi e droga nascoste in casa: arrestati due giovani nel quartiere Brancaccio - ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri all’alba: scoperte pistole, un fucile e oltre 100 dosi di droga.

Comprare casa a Ferrara, Via Bologna quartiere più ambito e non il più costoso - Il quartiere di Via Bologna a Ferrara è uno dei più richiesti d’Italia. Ad ufficializzare questo dato è Idealista che ha elaborato l’indice di domanda relativa facendo riferimento al primo trimestre del 2025.

FOSSOLI - Porzione di casa situata in una zona tranquilla della frazione ed in cui sono stati svolti parziali lavori di ristrutturazione al piano terra 3 camere da letto e 2 bagni garage doppio con basculante automatizzato area cortiliva di 124 mq sui Vai su Facebook

Vi porto a comprare casa: i prezzi quartiere per quartiere e come sono cambiati; Comprare casa a Olbia, Marina di Olbia il quartiere più richiesto; Fuochi di Fiaba lungo il fiume.

Quartiere Grotte, residenti senza medico da un anno: «Viviamo sul ... - Dentro casa sono nella città mariana, sulla strada nella città rivierasca. Scrive corriereadriatico.it

Comprare casa ad Arezzo, Saione-San Donato-Pescaiola quartiere più richiesto - L’andamento del mercato immobiliare ad Arezzo: il quartiere più richiesto è Saione- Lo riporta quifinanza.it