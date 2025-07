Marche Multiservizi investe con i lavori sulla rete idrica

Marche Multiservizi è al lavoro nei comuni del territorio servito dando seguito agli investimenti per realizzare una rete idrica piĂą moderna e rinnovata. Due gli interventi nell’ Alta Val Metauro in corso in questi giorni. Partiranno questa settimana i lavori per il potenziamento della rete in localitĂ San Fortunato nel Comune di Peglio. Verranno realizzate circa 300 metri di nuove condotte per un investimento di quasi 200mila euro. Riprenderanno, invece, a Fermignano i lavori che erano stati momentaneamente sospesi in questi giorni per consentire il passaggio del Giro d’Italia femminile. Il cantiere su Strada Metaurense completerĂ un intervento che prevede la realizzazione di 3,4 chilometri di nuove condotte e il rifacimento di 34 nuovi allacci per un investimento di quasi un milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche Multiservizi investe con i lavori sulla rete idrica

In questa notizia si parla di: lavori - rete - marche - multiservizi

Rete idrica: lavori e divieti in via Pistoiese - Sono giorni di cantieri. Prosegue come da programma l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che andrà avanti fino al 12 maggio.

Dugenta, stanziati 6,9 milioni per i lavori alla rete fognaria - Comunicato Stampa Finanziamento record dalla Regione Campania. Il sindaco Di Cerbo: “Intervento atteso da anni, si parte dalle zone Tore e Germinesi” La Regione Campania, con proprio Decreto di Giunta n.

Lavori alla rete idrica di Rottofreno, come cambia la viabilità - Il Comune di Rottofreno informa che dalle 7 di sabato 10 maggio alle 18 di domenica 11 maggio sarà chiusa per lavori alla rete idrica via Roma a Rottofreno in corrispondenza dell’intersezione stradale con via della Repubblica e via Guareschi.

#MARCHEMULTISERVIZI COMUNICA SOSPENSIONE IDRICA A SANT’ANGELO IN VADO Marche Multiservizi comunica che sono in programma lavori di ammodernamento e potenziamento della rete idrica nel Comune di Sant’Angelo in Vado. L’intervento c Vai su Facebook

Marche Multiservizi investe con i lavori sulla rete idrica; Lavori alla rete idrica a Pesaro, mercoledì 16 luglio sospensioni e cali di pressione in diverse vie; Soria, al via i lavori di Marche Multiservizi per la realizzazione della nuova rete idrica e del gas nel quartiere..

Marche Multiservizi investe con i lavori sulla rete idrica - Nuove condotte e allacci per investimenti nei centri dell’entroterra. Riporta ilrestodelcarlino.it

Rete idrica bonificata da Marche Multiservizi in località Busca - Continuano gli investimenti di Marche Multiservizi per ammodernare e potenziare la rete idrica del territorio servito. Scrive ilrestodelcarlino.it