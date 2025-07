Viaggio tra jazz e musical

Stasera alle 21 il Molo Wunderkammer (via Darsena 57) ospita per l'ultima serata della decima edizione di ' Un fiume di musica ' un raffinato quintetto jazz guidato dalla voce calda e avvolgente di Francesca Marchi, protagonista di un viaggio musicale attraverso il vasto repertorio degli standard jazz e dei grandi musical di Broadway. Un terreno classico e fertile, che prende nuova vita grazie all'incontro tra cinque musicisti dalla sensibilità profonda e dall'eclettismo maturo, capaci di rileggere con eleganza e personalità ogni brano, arricchendolo con le sfumature intime della bossa nova e l'impronta di un dialogo musicale autentico.

