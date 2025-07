I Nomadi in concerto al Castello Sforzesco Sabato toccherà a Nek

VIGEVANO (Pavia) Si esibirà domani al Castello Sforzesco di Vigevano la band più longeva del panorama musicale italiano. I Nomadi suoneranno dalle 21,30 ed eseguiranno tutti i loro più noti successi. In attività sin dai primi anni Sessanta, ancora oggi sono riconosciuti come uno dei gruppi in attività dal maggior numero di anni che hanno fatto la storia della musica. La formazione attuale comprende Beppe Carletti che il 12 agosto festeggerà 79 anni ed è una leggenda della musica italiana, Daniele Campani, Cico Falzone, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli e Yuri Cilloni. Ad oggi il gruppo emiliano, che regalerà un salto nella memoria, discograficamente conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale oltre 15 milioni di copie vendute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Nomadi in concerto al Castello Sforzesco. Sabato toccherà a Nek

