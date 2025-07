L’affare San Siro resterà in piedi? Per Corbani la partita non è chiusa

Sopravviverà l'affare San Siro alla tempesta che si è abbattuta su Palazzo Marino? Il Tar ha respinto la nostra richiesta di sospensiva, e quindi si andrà al giudizio di merito. Appare quindi fuori luogo parlare di via libera alla compravendita e alla demolizione di San Siro. Per Luigi Corbani, già vicesindaco di Milano con il Pci negli anni Ottanta e ora presidente del comitato Sì Meazza, la partita non è chiusa. Anche perché "quelli delle "mani su San Siro" farebbero bene a chiedersi se dal punto di vista politico e amministrativo rimarrà ancora in piedi l'affare San Siro dopo la tempesta giudiziaria che si è abbattuta su Palazzo Marino".

“Milan e Inter sono con noi al 100%”: gli ultras, l’affare dei parcheggi di San Siro e i contatti coi vertici di Mi-Stadio - Mauro Russo, l’ex socio in affari di Paolo Maldini e Bobo Vieri, già ai vertici della curva Nord dell’ Inter, in contatto con i fiduciari della ‘ndrangheta come Pino Caminati legato al boss di San Luca Giuseppe Calabrò, secondo la Procura di Milano, si teneva in tasca contatti con i massimi vertici della società Mi-Stadio, di proprietà degli stessi club di Inter e Milan e che dal 2002 ha in concessione dal Comune la gestione di tutta l’area interna ed esterna allo stadio Giuseppe Meazza.

Chi paga i danni erariali di una valutazione farlocca? Adesso, dopo che hanno portato avanti l’affare San Siro, annunciando la vendita di stadio e area come cosa fatta, Sala e il suo direttore generale Malangone vogliono coprirsi le spalle con il Consiglio Com Vai su Facebook

