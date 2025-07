Insultò una docente Cade la diffamazione per Sgarbi | fu ingiuria

Insegnante declina l’invito di Vittorio Sgarbi a visitare una mostra sul Rinascimento, curata dal critico d’arte, e viene insultata, insieme a tutta la categoria. Lei lo denuncia e Sgarbi, che aveva pubblicato un video in merito, finisce sotto accusa per diffamazione. L’episodio era avvenuto il 25 maggio 2023, a Ferrara, ma il processo si è svolto al tribunale di Macerata perché Sgarbi risulta residente a San Severino. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, quel giorno una insegnante di Pescara era in visita a Ferrara con la sua classe del liceo scientifico, e all’uscita di Palazzo dei Diamanti era avvenuto l’incontro con Sgarbi, che avrebbe invitato la scolaresca a visitare una mostra sul Rinascimento da lui curata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insultò una docente. Cade la diffamazione per Sgarbi: fu ingiuria

Docente in gita con classe non visita mostra sul Rinascimento. Sgarbi: “Insegnanti incapaci, ignoranti come capre”. Imputato per diffamazione, è stato prosciolto - Il 25 maggio 2023, durante una gita scolastica a Ferrara, una docente di una scuola di Pescara si è rifiutata di far visitare alla sua classe una mostra sul Rinascimento curata da Vittorio Sgarbi.