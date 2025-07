Treviglio investe 15mila euro per progetti sportivi inclusivi al centro Quadri

Treviglio. Sport, inclusione e benessere per tutti. La giunta comunale ha approvato un nuovo pacchetto di iniziative rivolte a bambini, anziani e persone con disabilitĂ , che prenderanno il via a settembre presso il centro sportivo “Quadri” di via Crippa. Il valore complessivo dei progetti è di 15mila euro, somma messa a disposizione dalla societĂ concessionaria Project Sport Srl Ssd, nell’ambito del contratto per la gestione della piscina comunale. Il contratto prevede infatti un contributo annuo di 23mila euro da parte del gestore, che può essere corrisposto in parte sotto forma di servizi alla comunitĂ . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio investe 15mila euro per progetti sportivi inclusivi al centro “Quadri”

treviglio - 15mila - euro - progetti

