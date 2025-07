Gli street tutor si spostano a Borgo Marina

Dal ‘triangolone’ a Borgo Marina. Nel weekend in arrivo i 12 street tutor a supporto dell’attività della Polizia locale si sposteranno a Borgo Marina. Verranno mantenute le medesime modalità operative già sperimentate nelle stagioni passate. L’iniziativa confermata anche quest’anno dall’amministrazione comunale prevede l’impiego di 12 operatori in tutto, che opereranno in turni di 6 unità per ogni singola serata, con l’obiettivo di potenziare le attività di prevenzione e sicurezza urbana. Gli street tutor sono riconoscibili dalle pettorine gialle e dal cartellino identificativo in coordinamento con la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli street tutor si spostano a Borgo Marina

In questa notizia si parla di: street - borgo - marina - tutor

"Le vie del gusto": a Borgo San Lorenzo street food e musica live - Borgo San Lorenzo si prepara ad accogliere un'esplosione di sapori con il ritorno di GNAM Food Event e la sua attesissima manifestazione "Le Vie del Gusto".

La ’Street art’ colora il borgo di Pietralunga - PIETRALUNGA – Il borgo di Pietralunga, già bellissimo con il suo carico di arte e storia, diventa ancora più accattivante grazie alla street art.

Gli street tutor in azione nell'area del "triangolone", pronti a intervenire anche a Borgo Marina - Sono entrate in servizio lo scorso fine settimana 12 figure di street tutor, 6 nella serata di venerdì 11 luglio e altrettante in quella di sabato 12 luglio, nell'ambito del potenziamento delle attività di prevenzione e sicurezza urbana.

Gli street tutor si spostano a Borgo Marina; Gli street tutor si spostano a Borgo Marina: 12 operatori in campo per il potenziamento della sicurezza; Street Tutor a Rimini: prossima tappa Borgo Marina.

Rimini. Gli street tutor si spostano a Borgo Marina: 12 operatori in campo per il potenziamento della sicurezza - Dopo il servizio sperimentato a Marina Centro, nei prossimi giorni il servizio degli street tutor si concentrerà nella zona di Borgo Marina, mantenendo le ... libertas.sm scrive

Gli street tutor si spostano a Borgo Marina: 12 operatori in campo - Dopo il servizio sperimentato a Marina Centro, nei prossimi giorni il servizio degli street tutor si concentrerà nella zona di Borgo Marina, mantenendo le stesse modalità operative già sperimentate co ... Da newsrimini.it