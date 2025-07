Terminati gli esami di maturità, i ragazzi tirano un sospiro di sollievo e pensano al futuro. In ogni scuola ci sono stati in media da 3 a 10 studenti che hanno concluso con 100 centesimi, il massimo dei voti. Sbanca il liceo classico Zucchi con oltre 20 studenti al top, seguito dal Frisi con 15. Tutti hanno passioni, aspirazioni e sogni nel cuore per il futuro. Emma Fabiana Porro si è diplomata al liceo musicale Zucchi (con 100 e lode): ha studiato nella nuova sede di via Marsala, il piccolo conservatorio monzese. Ma lei al conservatorio di Milano ci andrà veramente, per continuare a studiare clarinetto e pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro dei “secchioni“. Coltivare un sogno aiuta anche a studiare