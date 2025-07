Collevario è sotto assedio del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora Glabripennis Motschulsky). La sua presenza è stata segnalata una settimana fa anche se questo coleottero si era accasato negli alberi da almeno un anno. Purtroppo, infatti, è quasi impossibile accorgersi di lui nel cosiddetto ciclo biologico, che dura 12-14 mesi, finchĂ© non si vedono i fori inconfondibili sui tronchi o l’animale non "sfarfalla" e lo fa nel periodo maggio-settembre. Ad oggi non c’è una tecnica in grado di ucciderlo. Saranno 240, per ora, gli alberi perlopiĂą aceri che verranno abbattuti fra la fine del mese e i primi di agosto nel quartiere Collevario e zone limitrofe cioè via Roma e via Cardarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tarlo asiatico, task force. Monitoraggio del territorio