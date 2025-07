Aggredito dopo il concerto dei Subsonica due condanne per la morte di Antonio Morra

FIRENZE – Due condanne sono state emesse per l’aggressione che, l’11 aprile 2024, costò la vita ad Antonio Morra, 47 anni, spettatore al concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze. Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Gugliotta ha condannato due facchini, Christian Corvo e Senad Ibrahimi, rispettivamente a 6 anni e 8 mesi e a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Entrambi gli imputati avevano scelto il rito abbreviato. Le pene sono inferiori a quanto richiesto dalla procura: il pubblico ministero Alessandro Piscitelli aveva chiesto dieci anni per ciascuno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

