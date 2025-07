Inchiesta urbanistica a Milano i pm | Corruzione sul progetto del Villaggio Olimpico allo Scalo Romana

Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il Paesaggio ora accusato di corruzione, avrebbe ricevuto dalla societĂ di costruzioni Coima incarichi per 138.873 euro. Al centro delle indagini il progetto dello studentato post Villaggio Olimpico allo Scalo Romana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, chiesto arresto dell'assessore all'urbanistica La Procura di Milano ha chiesto l'arresto per corruzione dell'assessore comunale all'urbanistica...

Inchiesta urbanistica a Milano, i pm: "Corruzione sul progetto del Villaggio Olimpico allo Scalo Romana" - Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il Paesaggio ora accusato di corruzione, avrebbe ricevuto dalla società di costruzioni Coima ...

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell'inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l'intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura ...