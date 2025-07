Cani antidroga in campo di notte Il primo bilancio | 15 denunciati

Quindici ragazzi, italiani e stranieri, denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione e consumo di hashish e cocaina. È il primo bilancio dei controlli serali e notturni avviati dalla polizia locale di Garbagnate anche con l’utilizzo dei cani antidroga. Obiettivi: prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, azioni criminose e furti in abitazione. Coordinati dal comandante Luca Leone, gli agenti hanno passato al setaccio le aree più a rischio e lo hanno fatto con l’unità cinofila di Nicola Carrara, specializzata nel contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati eseguiti negli orari serali in locali pubblici, parchi, luoghi di aggregazione e nelle stazioni ferroviarie dove spesso i giovani si danno appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cani antidroga in campo di notte. Il primo bilancio: 15 denunciati

