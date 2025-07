Gaeta risucchiata da una buca sul fondale | terrore in mare

Tragedia sfiorata a Gaeta, dove una 50enne ha rischiato di morire risucchiata da una buca nel fondale marino. Poco prima delle 13 sulla spiaggia dei 300 gradini, la donna¬†√® rimasta intrappolata in una buca nel fondale e ha rischiato di annegare sotto gli occhi dei bagnanti sconvolti. La turista - √® la ricostruzione di Repubblica - era arrivata da Roma per qualche giorno di vacanza. Insieme a lei il marito e le due figlie. Poi la decisione di tuffarsi¬†in mare nonostante la bandiera rossa che indica mare mosso. Pochi minuti dopo essere entrata in acqua, ha per√≤ perso l'equilibrio in una zona di dislivello del fondale ed √® finita in una fossa invisibile, a 40 metri dalla riva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Gaeta, risucchiata da una buca sul fondale: terrore in mare

