La Russia accusa l’Europa di voler alimentare la guerra

La Nato avrĂ un ruolo nevralgico nella fornitura di armi a Kiev L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Russia accusa l’Europa di voler alimentare la guerra

In questa notizia si parla di: russia - accusa - europa - voler

Russia accusa Ucraina: “Non sappiamo se accetterà tregua, questa è manipolazione” - (Adnkronos) – La Russia non sa ancora se Kiev aderirà al cessate il fuoco in occasione dell'80mo anniversario della Vittoria.

Russia accusa Ucraina: “Non sappiamo se accetterà tregua, questa è manipolazione” - (Adnkronos) – La Russia non sa ancora se Kiev aderirà al cessate il fuoco in occasione dell'80mo anniversario della Vittoria.

Zelensky accusa la Russia: “Non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato forti preoccupazioni in vista delle celebrazioni previste a Mosca il 9 maggio, in occasione dell’80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha duramente criticato la mozione di sfiducia promossa dall’eurodeputato romeno Gheorghe Piperea (Aur, Ecr), che sarà votata il 10 luglio. Von der Leyen ha accusato i promotori di voler indeb Vai su Facebook

Cremlino: Bruxelles spinge Kiev a combattere fino all’ultimo ucraino; Trump: 'Putin dice str…ate, presto nuove sanzioni alla Russia'; Ucraina, a Istanbul il secondo round di colloqui Usa-Russia. Putin accusa le élite occidentali di non volere la pace.

Ue divisa sulle sanzioni, Kallas accusa Mosca: “Sull’Ucraina 9 mila attacchi con armi chimiche” - Dopo due mesi di discussioni il veto della Slovacchia, spalleggiata dall’Ungheria, blocca il diciottesimo pacchetto di misure contro la Russia ... Si legge su repubblica.it

Merz accusa la Russia di minacciare la sicurezza in Europa - Il Messaggero - Il cancelliere Merz ha accusato la Russia di minacciare la "sicurezza in Europa" durante una conferenza stampa a Vilnius in occasione dell'invio di una brigata corazzata tedesca in Lituania per ... ilmessaggero.it scrive