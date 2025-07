Dottori il nuovo allarme | La Regione non imponga di fare la guardia medica

di Federico di Bisceglie È ancora scontro fra la Regione e i medici di Medicina generale. Tutto si consuma attorno alla proposta di contratto integrativo avanzata da viale Aldo Moro e rifiutata dalla controparte. È Claudio Casaroli, segretario provinciale generale della Fimmg, a ricostruire gli estremi della trattativa denunciando "un atteggiamento dirigista da parte dell’amministrazione regionale". "È inaccettabile – scende nel dettaglio – che la Regione pretenda di imporre di fare la guardia medica ai nuovi medici di Medicina generale. Per noi, la disponibilità a fare le guardie deve essere una facoltà , non un’imposizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

