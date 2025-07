Dazi sui farmaci Salf | Gli Usa valgono un quinto del fatturato esportiamo prodotti unici Pronti a esplorare nuovi mercati

Cenate Sotto. Prima la minaccia di dazi al 30% per i prodotti europei, poi il mirino ben puntato contro i farmaci importati negli Usa: le parole e gli annunci del presidente statunitense Donal Trump continuano a scuotere i mercati, generando incertezza e una buona dose di preoccupazione. Sono gli stessi stati d’animo con i quali attende l’evolversi della situazione la Salf Spa di Cenate Sotto, laboratorio farmacologico con oltre 200 dipendenti specializzato nella produzione di soluzioni sterili in fiale di vetro, flaconi di vetro eo polipropilene e sacche in Pvc e Pvc Free. “In linea teorica questa misura potrebbe avere impatti importanti sulla nostra attività – spiega Paolo Angeletti, consigliere delegato di Salf che oggi gestisce l’azienda insieme ai fratelli Aldo e Carla – Per noi gli Stati Uniti rappresentano una quota di mercato che vale il 15-20% del nostro fatturato attuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dazi sui farmaci, Salf: “Gli Usa valgono un quinto del fatturato, esportiamo prodotti unici. Pronti a esplorare nuovi mercati”

Trump: annuncerò dazi sui farmaci entro due settimane - Il presidente americano Donald Trump ha detto ai giornalisti che annuncerà dazi specifici sui prodotti farmaceutici entro le prossime due settimane.

Trump annuncia la riduzione del prezzo dei farmaci fino all’80%. E sui dazi la spunta con la Cina: “reset totale” - Donald Trump ha annunciato per le 9 di oggi, 15 ora italiana, la firma di quello che ha definito “uno dei decreti esecutivi più significativi nella storia del nostro Paese”.

