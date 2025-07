Meazza il ricorso del comitato No del Tar alla sospensiva L’iter per la vendita può proseguire

Il Tar lombardo ha respinto la richiesta di sospensiva relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan presentata dal Comitato Sì Meazza. Significa che l’iter per la cessione dello stadio ai club può andare avanti. Secondo i giudici, "ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso" e "ci sono seri dubbi sulla ammissibilità dei ricorsi". Almeno per il momento, quindi, il Comune può proseguire con la procedura di vendita che vorrebbe concludere in questi giorni per arrivare in giunta lunedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

