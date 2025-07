Inchieste sull' Urbanistica | indagato anche il sindaco di Milano Beppe Sala

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, √® indagato nell‚Äôambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Le ipotesi di reato, riportano i quotidiani, sono di false dichiarazioni su qualit√† proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune,. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Inchieste sull'Urbanistica: indagato anche il sindaco di Milano Beppe Sala

In questa notizia si parla di: inchieste - urbanistica - indagato - sindaco

Cantieri bloccati per le inchieste dell'urbanistica: le famiglie in sciopero della fame "itinerante" - Nuovo presidio, mercoledì 4 giugno, davanti a Palazzo Marino da parte del comitato "Famiglie sospese", composto dagli acquirenti di case finite nelle inchieste della procura di Milano sull'urbanistica in città.

Inchieste urbanistica a Milano, il consigliere Piscina (Lega): ‚ÄúIl sindaco Sala deve dimettersi‚ÄĚ - I Consiglieri Comunali di Milano, Samuele Piscina (Lega) e¬†Luca Bernardo (Forza Italia), hanno commentato a Fanpage.

Inchieste urbanistica, 'è indagato anche il sindaco Sala' - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa.

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. #ANSA Vai su X

Caso urbanistica Milano, chiesto l'arresto per l'assessore Tancredi La Procura di Milano ha chiesto l'arresto di sei persone in un filone... Vai su Facebook

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, il sindaco Sala rompe il silenzio; Inchieste urbanistica, '√® indagato anche il sindaco Sala'; Sala √® indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Il messaggio di Boeri: ¬ęPrendi queste parole come un warning...¬Ľ.

Inchieste urbanistica, 'è indagato anche il sindaco Sala' - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Da msn.com

Beppe Sala indagato, anche il sindaco di Milano nell'inchiesta sull'urbanistica - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, ... Lo riporta ilmattino.it