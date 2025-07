Napoli presentate le nuove maglie | tra orgoglio partenopeo teatro e innovazione

È andata in scena al Salone Margherita di Napoli, tra versi in lingua napoletana e riferimenti al teatro, la presentazione ufficiale delle nuove maglie del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'evento si è tenuto ieri alle 19:26, orario simbolico che richiama l'anno di nascita del club. A introdurre la collezione, firmata da EA7 e ideata da Valentina De Laurentiis, è stata una narrazione in puro stile partenopeo: poesia, identità e tradizione. Sul palco anche Danilo Rovani, con i suoi versi recitati tra omaggi a Totò, Scarpetta, Peppino e al principe De Bruyne, con citazioni ironiche e suggestive come «Napule è viva.

Tradizione artistica e teatrale: il Napoli e EA7 presentano le nuove maglie 2025/2026 - La nuova stagione si avvicina e il Napoli ha presentato la nuova maglia con cui scenderà in campo nel 2025/2026. Riporta gazzetta.it

Napoli, presentate le maglie Home e Away 2025/26: omaggio all'anima della città - Tramite i propri account ufficiali, il Napoli ha presentato le nuove maglie Home e Away per la stagione 2025/2026. informazione.it scrive