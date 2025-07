Non solo le esercitazioni militari Han Kuang a Taiwan. Proprio in questi giorni nell' Asia-Pacifico si stanno tenendo altre manovre rilevanti organizzate sempre per il medesimo motivo: preparare gli Stati Uniti e i loro partner locali ad una possibile guerra contro la Cina nella regione. I riflettori sono puntati sull' Australia, dove per tre settimane si svolgeranno le esercitazioni biennali Talisman Sabre. Le operazioni includeranno test missilistici, utilizzo di droni e persino sbarchi anfibi. Parteciperanno gli Usa e 18 alleati di Washington. Usa in azione con 18 partner. Come ha spiegato il Wall Street Journal, la Talisman Sabre di quest'anno è l'undicesima e piĂą grande edizione mai tenuta dell'esercitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prove di guerra contro la Cina: 40.000 soldati in azione tra Australia e Pacifico