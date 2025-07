Scalo merci dei treni il progetto va avanti

Sono appena stati pubblicati all’Albo pretorio gli avvisi di deposito riguardanti due procedure previste dall’articolo 53 della Legge regionale n. 24 del 2017 e riferite, rispettivamente, ai progetti di riqualificazione e valorizzazione dello scalo merci Fer (limitrofo all’area logistica) e per la realizzazione del completamento della Circonvallazione Ovest. Nell’ordine, certamente, ha sicuramente una valenza particolare il progetto di riqualificazione della zona un tempo occupata dalla vecchia stazione dei treni, ormai dismessa nel lontano 1999 e demolita poichĂŠ pericolante. Sul luogo in cui sorgeva fino a qualche mese fa troveranno presto sede i binari al servizio dello scalo merci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Scalo merci dei treni, il progetto va avanti

In questa notizia si parla di: scalo - merci - treni - progetto

Insulti, lancio di bottiglie, liti e risse: cosa succede all’ex scalo merci - Rumori di bottiglie rotte lanciate per terra, un attimo prima di arrivare alle mani. Nel video che vi proponiamo si raccontano scene di ordinaria violenza all'ex scalo merci, come testimoniano le immagini (due stranieri stanno litigando a colpi di bottiglie) e come spiega chi vive da queste parti.

Scalo merci, Chiastra: "Degrado e spaccio: le bugie di Guerra sono davanti agli occhi di tutti" - Â "Avevano detto che avrebbero realizzato la sede della polizia locale all'ex scalo merci ma ora abbiamo la certezza che si trattava dell'ennesima strampalata bugia di Guerra e soci nei confronti dei parmigiani" spiega Virginia Chiastra, consigliere comunale del gruppo Vignali Sindaco e presidente.

Modena ovest, partiti i lavori per potenziare la rete idrica per lo scalo merci e tre frazioni - Il Gruppo Hera ha avviato un importante cantiere per il potenziamento della rete idrica nella zona ovest di Modena.

Gran finale per “Stazione Musica”, il format che ha acceso di musica e tanta vita la nuova Piazza dello Scalo. È stata una bellissima manifestazione in una bellissima piazza… continueremo a organizzare altri eventi. Frosinone vive un’estate ricca di m Vai su Facebook

Scalo merci dei treni, il progetto va avanti; Salvini: Lo scalo di Alessandria porterĂ l'Italia al centro dei trasporti europei; Tav, parte la talpa per il tunnel di base della nuova Torino-Lione. E con 3 miliardi di euro si porteranno le merci a Orbassano.

Scalo merci dei treni, il progetto va avanti - Bondeno, anche per la Circonvallazione proseguono le procedure per arrivare a un accordo bonario con i proprietari dei terreni . Si legge su ilrestodelcarlino.it

Scalo Merci, architetti all’attacco. Bocciato il progetto del Comune: "Manca una strategia urbana" - Per i professionisti il "’terzo luogo’ rischia di restare un’isola slegata senza relazioni con il co ... Segnala msn.com