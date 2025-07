Scioperi 18-19-20-21 luglio disagi nel trasporto pubblico locale e nella Sanità

Continuano gli scioperi nel mese di luglio, con quattro giorni di proteste a livello locale, da Nord a Sud. Dopo le giornate di stop nei trasporti pubblici in Lombardia e Toscana, la settimana si chiude con le mobilitazioni indette dai sindacati di categoria in diverse cittĂ , relative al personale della mobilitĂ locale, dei servizi sanitari, del traffico ferroviario e marittimo. Saranno 11 le agitazioni in programma tra venerdì 18 e lunedì 21 luglio, che possono portare ancora imprevisti a viaggiatori e residenti, da Monza alle isole minori, dopo i disagi per il blocco alla circolazione dei treni e dei servizi aeroportuali su scala nazionale di inizio luglio.

Alle 10.00 di oggi giovedì 10 luglio sono iniziati gli scioperi del personale dell’Handling e degli autisti Sea. Gli scioperi sono proclamati nelle varie aziende da diverse sigle sindacali principalmente di base e vertono sulla difesa del potere d’acquisto dei salari Vai su Facebook

