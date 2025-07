Da domani, Slow Lake Como organizza quattro emozionanti visite serali alla Vecchia Cava di Camerlata. Per tutta l’estate sono in programma visite guidate serali nel Parco Regionale Spina Verde, alla scoperta di un significativo luogo, ricco di storia e bellezza, normalmente chiuso al pubblico. La Vecchia Cava, il “Cuore inaccessibile della Spina Verde“, come viene definita, è un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria in disuso da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi delle diverse epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, scattano le visite serali alla Vecchia Cava di Camerlata