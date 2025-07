2025-07-16 08:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: BOLOGNA – Martin Erlic che entro tempi brevi potrebbe lasciare il Bologna conteso com’é tra Slovan Bratislava, Parma e Lecce ecco che sta portando Giovanni Sartori e Marco Di Vaio a stringere i tempi per l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Che possibilmente abbia questi due requisiti. Il primo: l’ideale sarebbe che fosse del 2000 o del 99, tenendo conto che dietro Vincenzo Italiano ha già a disposizione Martin Vitik, che è un 2003. Il secondo: deve essere di piede sinistro, tenendo presente come il Bologna attualmente possa contare sul mancino Jhon Lucumi e su due destri come Vitik (appunto) e Nicolò Casale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Niakaté-Salisu, per il Bologna piste africane per il dopo Erlic